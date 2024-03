Tous au Jardin Sauzé-Vaussais, samedi 20 avril 2024.

Tous au Jardin Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres

Tous au Jardin.

Venez passer un après-midi à la médiathèque La Fabrik pour toutes ces raisons:

14h-17h Un troc de plantes. Échanger des plants, des graines, acquérir de nouvelles variétés.

14h30 Un atelier cyanotype: Processus photographique ancestrale qui permet de capturer l’image d’une plante, d’une fleur, d’un brin d’herbe. Public adulte.

14h30 Tissage végétal et Land art: Une pause créative dans la journée, ça fait du bien. Tout public.

17h Rencontre et atelier syntropie: une autre manière de concevoir son jardin. Public adulte.

On vous attend .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-04-20 18:00:00

1 bis rue du baron

Sauzé-Vaussais 79190 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine mediatheque@sauzevaussais.fr

L’événement Tous au Jardin Sauzé-Vaussais a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Pays Mellois