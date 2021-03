Cornebarrieu Maison du lien social Cornebarrieu, Haute-Garonne Tous au jardin ! Maison du lien social Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Maison du lien social, le samedi 27 mars à 10:00

Petits et grands, rendez-vous au jardin pour partager vos astuces autour des semis. Ouvert à tous.

Organisation : Ville de Cornebarrieu

Plantation de semis. Maison du lien social 29 avenue de Versailles, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T10:00:00 2021-03-27T12:00:00

