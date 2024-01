Tous au jardin Le Jardin de Valentine Lain, samedi 1 juin 2024.

Tous au jardin Le Jardin de Valentine Lain Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-02 19:00:00

Les roses et leur histoire seront au cœur de la promenade. Ce jardin est situé à l ‘écart du village autour de l’ancienne gare, sur la route Lain-Thury.

Jardin consacré aux rosiéristes du 19 ème siècle, il compte aussi des arbustes rares. La propriétaire sera à la disposition des visiteurs et des visites commentées seront proposées à 15h et 17h.

Le Jardin de Valentine 2 Route de l’Ancienne Gare

Lain 89560 Yonne Bourgogne-Franche-Comté josiane.cadillac@orange.fr



L’événement Tous au jardin Lain a été mis à jour le 2024-01-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !