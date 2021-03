Tous au jardin, 8 mai 2021-8 mai 2021, La Roque-d'Anthéron.

Tous au jardin 2021-05-08 – 2021-05-09 Quartier les Bouygons Croq’jardin

La Roque-d’Anthéron Bouches-du-Rhône

Au programme de ces journées : partage d’expériences et de savoirs sur le thème du jardinage écologique, autour d’un troc de graines et de plants. Ateliers environnement, avec musique et convivialité…

A l’occasion du 20ème anniversaire de Croq’Jardin : deux journées riches en découvertes à Croq’Jardin : jardin familial et pédagogique où l’on pratique un jardinage respectueux de l’environnement favorisant la biodiversité.

Venez fêter le printemps à Croq’Jardin

croqjardin@orange.fr

