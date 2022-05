Tous au jardin ! Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Tous au jardin ! Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, 25 mai 2022, Versailles. Tous au jardin !

Bibliothèque de l’Heure Joyeuse, le mercredi 25 mai à 14:30

Dans le cadre du Mai papillon 2022.

Sur inscription, 10 places, matériel fourni

Pour une reprise des ateliers de jardinage, rendez-vous pour planter quelques aromatiques et les dessiner sur le terrain ! Dès 6 ans Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Versailles Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Adresse 3, allée Pierre de Coubertin 78000 Ville Versailles lieuville Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Departement Yvelines

Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Tous au jardin ! Bibliothèque de l’Heure Joyeuse 2022-05-25 was last modified: by Tous au jardin ! Bibliothèque de l’Heure Joyeuse Bibliothèque de l'Heure Joyeuse 25 mai 2022 Bibliothèque de l'Heure Joyeuse Versailles Versailles

Versailles Yvelines