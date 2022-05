Tous au jardin

2022-05-22 – 2022-05-22 8h : vide-greniers, 9h : randonnée proposée par l'asso. la Dordogne de villages en barrages , 11h : présentation des fleurs de Bach, 14h30 : balade nature avec l'asso. de la forêt au jardin , 16h : démonstration du maniement de la faux. nEt, de nombreux stands proposants tout ce que l'on peut créer grâce aux plantes. nRestauration sur palace. Menu à réserver, type formule :entrée, plat, fromage, dessert et boisson. Journée organisée par l'association le lien , proposant animations variées durant toute la journée, dans la petite commune de Saint-Martial d'Entraygues.

