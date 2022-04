TOUS AU JARDIN, 17 mai 2022, .

TOUS AU JARDIN

2022-05-17 – 2022-05-21

Mardi 17 mai à 19h : Tchatches & Sciences – Jardin au naturel

Le potager est à la mode et les recettes de grands-mères pour le garder en bonne santé sont en vogue. Où en sont les pratiques de jardinage ? Est-il possible de concilier préservation de la faune et de la flore citadines et jardinage ? Est-il possible d’avoir un jardin au naturel ?

À partir de 15 ans – entrée libre

Rencontres Scientifiques en Occitanie” co-financées par l’Europe dans le cadre du programme du FEDER, la Région Occitanie et la mairie de Gignac.

Mercredi 18 mai à 15h : Atelier bombes à graines et couronnes de printemps

Viens faire des bombes à graines pour faire exploser ton jardin de fleurs !

Tu peux aussi faire une couronne de printemps pour décorer ta maison.

Bombe à graines : dès 3 ans

Couronne végétale : dès 6 ans

En famille – sur inscription

Vendredi 20 mai à 10h : Voyage au pays des signes

Tout en comptines et tintatines, en enfantines et racontines

A la découverte de l’univers poétique d’Emmanuelle Tivoli

Des rencontres pour partager des signes avec bébé !

Samedi 21 mai à 9h30 OU 11h : Le dernier fruit – Une légende qui se sème

Spectacle suivi d’un atelier

Par Alissa Gianni

Un petit conte coopératif et interactif, où chansonnettes, devinettes et un brin de sagesse se retrouvent au fil d’une histoire qui se dessine devant vous. Un fruit qui serait le dernier de toute la forêt, comment retrouver la sagesse des graines ?

À partir de 2 ans et pour tout-âge

Durée spectacle et atelier : 1h – sur réservation

Fêtons le jardin : rencontre, ateliers, spectacle !

Tchatches & Sciences – Jardin au naturel

Atelier bombes à graines et couronnes de printemps

Voyage au pays des signes

Le dernier fruit – Une légende qui se sème

Spectacle suivi d’un atelier

Mardi 17 mai à 19h : Tchatches & Sciences – Jardin au naturel

Le potager est à la mode et les recettes de grands-mères pour le garder en bonne santé sont en vogue. Où en sont les pratiques de jardinage ? Est-il possible de concilier préservation de la faune et de la flore citadines et jardinage ? Est-il possible d’avoir un jardin au naturel ?

À partir de 15 ans – entrée libre

Rencontres Scientifiques en Occitanie” co-financées par l’Europe dans le cadre du programme du FEDER, la Région Occitanie et la mairie de Gignac.

Mercredi 18 mai à 15h : Atelier bombes à graines et couronnes de printemps

Viens faire des bombes à graines pour faire exploser ton jardin de fleurs !

Tu peux aussi faire une couronne de printemps pour décorer ta maison.

Bombe à graines : dès 3 ans

Couronne végétale : dès 6 ans

En famille – sur inscription

Vendredi 20 mai à 10h : Voyage au pays des signes

Tout en comptines et tintatines, en enfantines et racontines

A la découverte de l’univers poétique d’Emmanuelle Tivoli

Des rencontres pour partager des signes avec bébé !

Samedi 21 mai à 9h30 OU 11h : Le dernier fruit – Une légende qui se sème

Spectacle suivi d’un atelier

Par Alissa Gianni

Un petit conte coopératif et interactif, où chansonnettes, devinettes et un brin de sagesse se retrouvent au fil d’une histoire qui se dessine devant vous. Un fruit qui serait le dernier de toute la forêt, comment retrouver la sagesse des graines ?

À partir de 2 ans et pour tout-âge

Durée spectacle et atelier : 1h – sur réservation

dernière mise à jour : 2022-04-26 par