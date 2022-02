TOUS AU GOLF : INITIATION ET DÉCOUVERTE DU GOLF Orée d’Anjou Orée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Orée d’Anjou Maine-et-Loire Orée d’Anjou Profitez des portes ouvertes du Golf de l’Ile d’Or en bord de Loire entre Angers et Nantes pour vous initier au golf gratuitement.

3 sessions d’initiation de 2h sont proposées tous les jours à 10h, 14h et 16h.

Au programme :

– accueil et découverte des infrastructures

– initiation à “taper des balles” encadrée par des éducateurs diplômés et bénévoles

– mise en pratique sur le parcours “compact”

