Tous au compost sensibilisation à Pont-Sainte-Marie Pont-Sainte-Marie, jeudi 4 avril 2024.

Cette initiative vise à sensibiliser le public aux pratiques écologiques de compostage et à encourager l’adoption de comportements respectueux de l’environnement. Cette opération se déroulera devant la Maison de l’Animation et de la Culture.



Au cours de cet événement, le public aura l’opportunité de découvrir les bases du compostage, ainsi que les avantages environnementaux qu’il procure. Des démonstrations, initiations, ainsi que des conseils pratiques sur la mise en place et la gestion d’un composteur seront donnés aux participants.



De plus, afin de favoriser l'adoption de cette pratique écologique, une quantité limitée de compost sera mise à disposition des participants.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 15:30:00

fin : 2024-04-04 17:30:00

Maison de l’Animation et de la Culture

Pont-Sainte-Marie 10150 Aube Grand Est

