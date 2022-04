Tous au compost ! Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Tous au compost ! Nantes et communes de la métropole, 2 avril 2022, Nantes. 2022-04-02

Horaire :

Gratuit : oui Du 26 mars au 10 avril 2022, profitez de cette quinzaine d’animation pour découvrir tous les avantages du compostage. Tous au compost ! est un évènement national annuel qui valorise la pratique du compostage citoyen de proximité et la gestion des biodéchets (déchets alimentaires et de jardin) par les citoyens eux-mêmes, impulsé par le Réseau Compost Citoyen et relayé notamment sur le territoire métropolitain par Compostri.Nantes Métropole s’associe à cet événement pour recenser et relayer les animations qui vont se mettre en place sur le territoire. Retouvez le programme dans les communes de Nantes Métropole (Nantes, Orvault, Rezé, St-Herblain) sur www.compostri.fr Nantes et communes de la métropole adresse1} Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes et communes de la métropole Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes et communes de la métropole Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes et communes de la métropole Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Tous au compost ! Nantes et communes de la métropole 2022-04-02 was last modified: by Tous au compost ! Nantes et communes de la métropole Nantes et communes de la métropole 2 avril 2022 Nantes Nantes et communes de la métropole Nantes

Nantes Loire-Atlantique