Tous au compost Maison de la Rivière et du Paysage Athis-Val-de-Rouvre, samedi 23 mars 2024.

Tous au compost Depuis le 1er janvier 2024, nous sommes obligés de trier nos bio-déchets. Samedi 23 mars, 09h30 Maison de la Rivière et du Paysage Prix libre // RESERVATION OBLIGATOIRE au 02 33 62 34 65 ou contact@cpie61.fr // RDV: Maison de la Rivière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T09:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Fin : 2024-03-23T09:30:00+01:00 – 2024-03-23T11:30:00+01:00

Le CPIE Collines normandes vous propose un atelier pour découvrir le compostage sous toutes ses formes : compostage en tas, en bac, toilettes sèches, lombricompostage, compost mûr ou pas… Vous saurez tout sur le compost. Loup Guichard, maître composteur padawan au SIRTOM, vous donnera ses conseils.

Maison de la Rivière et du Paysage Ségrie-Fontaine Athis-Val-de-Rouvre 61100 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 62 34 65 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cpie61.fr »}]

Atelier Debout les loutres désert en vue

B. Gillot