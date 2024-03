TOUS AU COMPOST Lodève, samedi 23 mars 2024.

TOUS AU COMPOST Lodève Hérault

Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collectivités, les citoyens… Chacun peut proposer une animation autour d’un site de compostage pour informer, sensibiliser, convaincre, développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de proximité des biodéchets

Les bénévoles, les référents de site, les guides composteurs, les collectivités, les citoyens… Chacun peut proposer une animation autour d’un site de compostage pour informer, sensibiliser, convaincre, développer la pratique du compostage de proximité et la gestion de proximité des biodéchets. Cela peut être une animation, une exposition, une conférence, un compost’tour, une distribution de compost ou de composteur, une formation, etc. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-04-07

Place du Marché

EBE l’Abeille Verte

Lodève 34700 Hérault Occitanie lacompostricitoyenne@labeilleverte.net

L’événement TOUS AU COMPOST Lodève a été mis à jour le 2024-03-14 par OT LODEVOIS ET LARZAC