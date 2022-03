Tous au compost ! Les remparts,site de compostage partagé Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Vendée

Tous au compost ! Les remparts,site de compostage partagé, 30 mars 2022, Rocheservière. Tous au compost !

du mercredi 30 mars au samedi 9 avril à Les remparts, site de compostage partagé

Dans le cadre de la quinzaine nationale « Tous au Compost » du 26 mars au 10 avril 2022 qui approche à grand pas. Cette action que nous intitulons également « Tous au compost », en référence à cette quinzaine nationale va se traduire par l’organisation de deux sessions de formations grand public à la pratique du compostage sur le site des Remparts, le mercredi 30 mars après-midi (14h-17h) et samedi 9 avril le matin (9h-12h). Il ne s’agira pas de formations à proprement dites mais plutôt de permanences, assurées par Trivalis et Terres de Montaigu, avec déambulation libre du public. L’objectif sera d’expliquer comment réaliser un bon compost, réaliser des démonstrations et de répondre aux éventuelles questions des passants. Il y aura en complément la tenue du stand Tous au Jardin, animé là aussi par Trivalis. Il s’agit d’un stand visant à expliquer comment jardiner au naturel par les pratiques de broyage, paillage, tonte mulching, etc.

Animation gratuite, ouvert à tous

J’apprends à bien composter mes déchets. Je découvre le mulching, le paillage, le broyage, etc. Les remparts,site de compostage partagé rocheserviere Rocheservière Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T17:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Rocheservière, Vendée Autres Lieu Les remparts,site de compostage partagé Adresse rocheserviere Ville Rocheservière lieuville Les remparts,site de compostage partagé Rocheservière Departement Vendée

Les remparts,site de compostage partagé Rocheservière Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rocheserviere/

Tous au compost ! Les remparts,site de compostage partagé 2022-03-30 was last modified: by Tous au compost ! Les remparts,site de compostage partagé Les remparts,site de compostage partagé 30 mars 2022 Les remparts Rocheservière site de compostage partagé Rocheservière

Rocheservière Vendée