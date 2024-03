TOUS AU COMPOST: LE COMPOSTAGE COMMENT ÇA MARCHE ? ZAC de la Chaussée Pornic, lundi 25 mars 2024.

L’agglomération propose un calendrier d’animations sur le tri des biodéchets et notamment le compostage.

L’agglomération Pornic agglo Pays de Retz propose cette formation courte de 1h pour vous initier à la pratique du compostage et au recyclage de vos déchets de cuisine et du jardin.Quoi mettre dans mon composteur ? Comment obtenir un bon compost ? Comment utiliser mon compost ? Découvrez les règles d’or du compostage et trouvez les réponses à toutes vos questions du quotidien.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-25 09:00:00

fin : 2024-03-25 10:00:00

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire environnement@pornicagglo.fr

