Tous au compost – La ronde de Tati Sauvette La Sauvetat-du-Dropt La Sauvetat-du-Dropt Catégories d’évènement: La Sauvetat-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Tous au compost – La ronde de Tati Sauvette La Sauvetat-du-Dropt, 26 mars 2022, La Sauvetat-du-Dropt. Tous au compost – La ronde de Tati Sauvette La Sauvetat-du-Dropt

2022-03-26 – 2022-03-26

Dans le cadre de la semaine nationale "Tous au compost", les membres de la commission environnement de La-Sauvetat-du-Dropt, menée par le personnage de Tati Sauvette, vous invitent à découvrir le processus de compostage aux travers d'une balade pédagogique qui partira de la plateforme de compostage située derrière l'église. Vous pourrez suivre un parcours fléché, ponctué de panneaux illustrés qui vous permettront de tout savoir sur le compostage.

La Sauvetat-du-Dropt

