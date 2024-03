Tous au compost ! Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne, vendredi 22 mars 2024.

Tous au compost ! Événement à Gagnac Vendredi 22 mars, 16h00 Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne

VENDREDI 22 MARS à partir de 16H

Dans le cadre de l’événement national Tous au Compost, rendez-vous au marché de Gagnac-sur-Garonne, place de la République, le vendredi 22 mars 2024 de 16h à 19h, pour parler compostage et gestion de résidus de jardin !

Venez découvrir le stand de Toulouse Métropole : pourquoi et que composter ? Et si nos résidus de jardin étaient des ressources ? Des réponses et des astuces vous seront proposées.

Espace Garonne – Gagnac-sur-Garonne 13 rue de Pessoles 31150 Gagnac-sur-Garonne Gagnac-sur-Garonne 31150 Haute-Garonne Occitanie