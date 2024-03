Tous au compost – Du 23/3 au 7/4 Métropole Européenne de Lille Lille, samedi 23 mars 2024.

Tous au compost – Du 23/3 au 7/4 Du 23 mars au 7 avril, la MEL organise « Tous au compost ! » 23 mars et 7 avril Métropole Européenne de Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T10:00:00+01:00 – 2024-03-23T10:30:00+01:00

Fin : 2024-04-07T20:00:00+02:00 – 2024-04-07T21:00:00+02:00

Animations,ateliers, visites, expositions…

Le compost à la cote et on comprend pourquoi ! À partir de vos déchets alimentaires et de jardin, le compostage reproduit, à petite échelle et en accéléré, le processus de régénération de la nature. Il constitue un excellent engrais naturel qui fertilise les sols, favorisant la biodiversité.

Il permet de réduire considérablement la production de déchets domestiques, leur collecte et leur transport. Vous vous posez des questions sur le compostage ?

Vous n’avez pas encore franchi le pas ? Les communes de la MEL se mobilisent pour vous faire découvrir cette pratique et tous ses bienfaits.

Que l’on habite en maison ou en appartement, avec ou sans jardin, tout le monde peut composter ! Comment ? En s’équipant d’un composteur individuel, d’un lombricomposteur ou en s’inscrivant auprès d’un site de compostage collectif.

La MEL vous accompagne pour démarrer le compostage avec : – la distribution de kits de compostage individuel, composé d’un composteur individuel et d’un bioseau d’une valeur d’environ 90 €, contre une participation financière de 18 €. – l’installation gratuite de composteurs collectifs destinés à des collectifs d’habitants, des associations, des jardins partagés, des bailleurs…

Pour en savoir plus sur ces deux dispositifs et sur le programme « Tous au compost ! », rendez-vous sur : https://www.lillemetropole.fr/composter-et-reduireses- biodechets

Métropole Européenne de Lille Metropole Européenne de Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.lillemetropole.fr/composter-et-reduireses-« }]