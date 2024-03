TOUS AU COMPOST: ATELIER RECYCLER SES DÉCHETS VERTS AU JARDIN ZAC de la Chaussée Pornic, samedi 30 mars 2024.

L’agglomération propose un calendrier d’animations sur le tri des biodéchets et notamment le compostage.

L’agglomération Pornic agglo Pays de Retz, en partenariat avec le CPIE Logne et Grand Lieu et les communes, propose cette formation.

Vous êtes lassés des allers-retours à la déchèterie pour évacuer vos déchets verts? Venez acquérir des techniques de compostage et de paillage pour réduire, réutiliser, et recycler vos déchets végétaux !

Les autres communes du territoire proposent aussi des ateliers pour cette manifestation » tous au compost »!

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-30 12:00:00

ZAC de la Chaussée 2 rue du Dr Ange Guépin

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire environnement@pornicagglo.fr

