[Tous au compost 2024] Je composte à Roubaix ! Hôtel de Ville, Salle C4A Roubaix, mercredi 3 avril 2024.

[Tous au compost 2024] Je composte à Roubaix ! Le compostage, vous saurez tout ! (15h : Réunion publique ; 16h15 : Moment convivial à La Ferme Urbaine du Trichon) Mercredi 3 avril, 15h00 Hôtel de Ville, Salle C4A Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:00:00+02:00

Dès 15h : Qui que vous soyez, venez découvrir le principe du compostage. Les biodéchets, les matières sèches, plus rien ne vous sera inconnu à l’issue de cette agréable après-midi, au sein du magnifique hôtel de ville de Roubaix. Cette animation est proposée par Les Alchimistes.

Dès 16h15 : Dans la continuité, nous vous inviterons à nous suivre pour une balade Roubaisienne jusqu’aux abords des composteurs de la ferme urbaine du Trichon. Nous discuterons des gestes techniques et des opportunités de compostage à Roubaix. À cette occasion, vous pourrez vous inscrire à la Biobox, repartir équipés de votre Bioseau et de sachets compostables. Cette animation est proposée par l’association La Maison du Jardin, gestionnaire des Biobox by Roubaix.

Hôtel de Ville, Salle C4A grand place 59100 Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « roubaixzerodechet@ville-roubaix.fr »}]

compost biobox

La Maison du Jardin