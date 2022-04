Tous au City Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Tous au City Mourenx, 15 avril 2022, Mourenx. Tous au City City Stade Avenue Sainte-Claire Deville Mourenx

2022-04-15 17:30:00 – 2022-04-15 20:00:00 City Stade Avenue Sainte-Claire Deville

Des activités sportives et culturelles seront proposées par différentes associations et structures de la ville ainsi qu'un goûter. Pour l'anniversaire du City Stade, un seul objectif : la convivialité !

+33 5 59 60 52 12

City Stade Avenue Sainte-Claire Deville Mourenx

