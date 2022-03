Tous au cinéma Divers lieu Lormont Catégories d’évènement: Gironde

Organisé par Bordeaux Métropole en soutien au secteur du 7ème art. L’offre consiste en 1 place achetée = 1 place offerte par Bordeaux Métropole, pour tous les publics, à toutes les séances. Elle s’accompagne également d’animations (avant-premières, ciné-concerts…) dans les 11 cinémas participants à cet événement : * [Les COLONNES à Blanquefort](https://cinelescolonnes-blanquefort.fr/), 4 rue du Docteur Castéra * [MEGARAMA à Bordeaux](http://bordeaux.megarama.fr/), 7 quai de Queyries * [UGC CINE CITE BORDEAUX](https://www.ugc.fr/cinema.html?id=1), 13-15 rue Georges Bonnac à Bordeaux * [UGC CINE CITE BASSINS A FLOT](https://www.ugc.fr/cinema.html?id=1), 6 quai Virginie Hériot à Bordeaux * [CGR BORDEAUX LE FRANÇAIS](https://www.cgrcinemas.fr/lefrancais/), 9 rue Montesquieu à Bordeaux * [JEAN RENOIR](https://www.eysines.fr/culture/infos-pratiques-et-acces/cinema/) Eysines * [MERIGNAC CINE](https://www.cinemerignac.fr/) à Mérignac, 6 place Charles de Gaulle * [JEAN EUSTACHE](https://www.webeustache.com/) à Pessac, place de la Vème République * [L’ETOILE](http://www.letoile-saintmedard.fr/) à Saint-Médard-en-Jalles, Place de la République * [UGC Talence](https://www.ugc.fr/cinema.html?id=42), allée du 7ème art à Talence * [CGR Villenave-d’Ornon](https://www.cgrcinemas.fr/villenave/films-a-l-affiche/), 1 avenue du 7ème art, à Villenave-d’Ornon De nombreuses animations au programme : avant-premières, rencontre avec les équipes de film, ciné-concerts, ciné-débats, petit-déjeuner et moments conviviaux, animations dans les halls, … Retrouvez toutes les informations dans les cinémas participants et sur leurs sites internet. + d’info : [www.bordeaux-metropole.fr](http://www.bordeaux-metropole.fr) Pour 1 place achetée, 1 place offerte : l’occasion de se faire plaisir en soutenant le secteur du cinéma. Divers lieu 33310 Lormont Lormont Carriet Gironde

