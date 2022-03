Tous au ciné ! “Spider-man: new generation” Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE

Haute-Vienne

Tous au ciné ! “Spider-man: new generation” Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne, 1 avril 2022, Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne. Tous au ciné ! “Spider-man: new generation” Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

2022-04-01 20:30:00 20:30:00 – 2022-04-01 22:30:00 22:30:00

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Vendredi 01 Avril à 20h30 au Centre Culturel Jacques Prévert.

Durée : 1h40

Tarif : 1€

Dès 8 ans.

Renseignements au 05 55 70 77 00. Spider-Man : New Génération suit les aventures de Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Mais la vie de Miles se complique quand il se fait mordre par une araignée radioactive et se découvre des super-pouvoirs : il est désormais capable d’empoisonner ses adversaires, de se camoufler, de coller littéralement aux murs et aux plafonds ; son ouïe est démultipliée… Dans le même temps, le plus redoutable cerveau criminel de la ville, le Caïd, a mis au point un accélérateur de particules nucléaires capable d’ouvrir un portail sur d’autres univers. Son invention va provoquer l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man dans le monde de Miles, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, venue d’un dessin animé japonais. Vendredi 01 Avril à 20h30 au Centre Culturel Jacques Prévert.

Durée : 1h40

Tarif : 1€

Dès 8 ans.

Renseignements au 05 55 70 77 00. Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne

dernière mise à jour : 2022-03-28 par OT d’Aixe-sur-Vienne

Détails Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE, Haute-Vienne Autres Lieu Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Adresse Ville Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne lieuville Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Departement Haute-Vienne

Tous au ciné ! “Spider-man: new generation” Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 2022-04-01 was last modified: by Tous au ciné ! “Spider-man: new generation” Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne 1 avril 2022 Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne

Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne Haute-Vienne