Gratuit : oui À partir de 7 ans Cinéma. MERCREDI 2 NOVEMBRE – 15H. Tous au ciné à la médiathèque. Projection de «Okko et les fantômes» de Kitarô Kôsaka. Tout public à partir de 7 ans. Sur réservation au 02 40 26 44 55 ou par mail mediatheque@sagl.fr. Mercredi 2 novembre à 15 h. Médiathèque le Jardin-de-Lecture, 39, rue des Frères-Rousseau, Saint-Aignan-Grandlieu. Gratuit. Contact : 02 40 26 44 55, mediatheque@sagl.fr, https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/accueil.

