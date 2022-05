Tous au ciné ! – La fameuse invasion des ours en Sicile Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-Vienne Aixe-sur-VienneAixe-sur-Vienne Catégories d’évènement: AIXE SUR VIENNE

Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Haute-Vienne Aixe-sur-Vienne Tous au ciné! vendredi 3 juin à 20h30 au Centre Culturel Jacques Prévert dans la salle vidéo.

Séance à partir de 10 ans.

Durée du film: 1h25.

