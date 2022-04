Tous au château de Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal, 1 mai 2022, Wangenbourg-Engenthal.

Tous au château de Wangenbourg Wangenbourg-Engenthal

2022-05-01 11:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Wangenbourg-Engenthal Bas-Rhin Wangenbourg-Engenthal

Tous aux châteaux au 1er mai !

Saviez-vous que l’Alsace est une des régions d’Europe qui compte le plus de châteaux forts ?

Il y a même une journée dédiée aux châteaux forts en Alsace, le 1er Mai c’est la journée « Tous aux châteaux » ! De nombreuses animations et visites sont prévues cette année encore !

Au programme au château de Wangenbourg-Engenthal :

– à partir de 11h : visites guidées, animations, démonstrations, jeux en bois pour petits et grands, buvettes et restaurations (tartes flambées, pizzas et grillades),…

– à partir de 16h : le château de Wangenbourg accueille le concert d’ouverture “Des portes du Temps”, 50 musiciens du groupe No limit Orchestra et la troupe du Theater Baden-Alsace seront présents pour faire du site fortifié un cadre exceptionnel.

L’entrée est libre et gratuite. Une belle idée de sortie au grand air !

+33 3 88 87 33 50

Wangenbourg-Engenthal

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble