Cette journée organisée en partenariat avec Alsace Destination Tourisme, la Route des Châteaux d'Alsace, les associations Châteaux forts vivants et Châteaux forts d'Alsace a pour objectif de mieux faire connaître les Châteaux Forts d'Alsace et leurs singularités. Au programme : visite guidée du chantier de restauration toutes les deux heures de 10h à 16h, expo photos, démonstrations de vannerie et de tissage au peigne, stand de tailleur de pierre, restauration médiévale, … 34 châteaux forts et cités d'Alsace vous accueillent durant toute une journée. +33 6 85 98 31 64

