Tous au Bernstein Dambach-la-Ville, 1 mai 2022, Dambach-la-Ville.

Tous au Bernstein Dambach-la-Ville

2022-05-01 07:00:00 – 2022-06-05 12:00:00

Dambach-la-Ville Bas-Rhin Dambach-la-Ville

EUR Journée visite découverte du château et du chantier en cours : panneaux, plans et dessins…

Quatre tables de pique-nique seront mises à disposition.

La visite sera disponible en Français et Allemand.

Un trail sera également organisé (environ 500 participants).

2 courses natures, randonnée et courses des enfants en fin de matinée

Parcours sportifs, courses pour les enfants, randonnée en famille

+33 6 59 09 09 50

Journée visite découverte du château et du chantier en cours : panneaux, plans et dessins…

Quatre tables de pique-nique seront mises à disposition.

La visite sera disponible en Français et Allemand.

Un trail sera également organisé (environ 500 participants).

2 courses natures, randonnée et courses des enfants en fin de matinée

Dambach-la-Ville

dernière mise à jour : 2022-04-01 par