Cité du Mot -Prieuré de La Charité, le samedi 9 octobre à 10:00

La **Fondation du patrimoine** et la **Camosine** s’associent pour “Tous acteurs du patrimoine!”, une manifestation gratuite ouverte au grand public, aux familles, aux amateurs du patrimoine pour découvrir les acteurs et les structures qui restaurent, valorisent, animent le patrimoine nivernais. Les visiteurs ne seront pas de simples spectateurs, ils seront invités à **échanger, découvrir, expérimenter**. Ainsi, des activités pour les plus petits et les plus grands sont prévues tout au long de cette riche journée ! Au programme : • Vaste **forum des associations** de protection, de restauration ou de valorisation du patrimoine • Découverte d’**artisans d’art, de savoir-faire et d’entreprises** du patrimoine • 11h **Célébration** des 50ans de la Camosine et des 25ans de la Fondation du patrimoine • **Visites guidées** : * **11h et 14h** Prieuré de La Charité (Cité du Mot) * **15h30** Urbanisme et paysage de La Charité-sur-Loire (CAUE 58) **Ateliers-découvertes familles et enfants** : * **Toute la journée** – autour de la thématique de la Loire (Terroir et Patrimoine) * **Toute la journée** – atelier architecture romane (Camosine) * **14h-17h** sculpture sur savon (Rempart) * **14h30-16h30** – atelier de maquette d’architecture (CAUE 58) • **Exposition photographique** d’Alain Villaret sur l’église disparue d’Asnan, proposée par Asnan Patrimoine • **Marché aux livres anciens** • Temps de rencontres privilégiés sous forme de **courtes conférences** avec des passionnés du patrimoine pour découvrir leurs actions (limités à 40 personnes) Programme complet sur camosine.fr

Entrée libre, réservation conseillée pour les visites et ateliers

Journée de rencontre et de découverte des acteurs du patrimoine.

