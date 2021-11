Tous acteurs de la préservation des océans Ouistreham, 20 novembre 2021, Ouistreham.

Tous acteurs de la préservation des océans Jetée Paul Émile Victor CANO Ouistreham

2021-11-20 17:00:00 17:00:00 – 2021-11-20 19:00:00 19:00:00 Jetée Paul Émile Victor CANO

Ouistreham 14150

Conférence et débat animés par l’antenne Calvados de l’ONG Surfrider.

Au cœur du projet de Surfrider Europe figure la volonté de donner à chacun la possibilité d’agir et de se mobiliser en faveur de la préservation du littoral et des océans.

Une fois sensibilisé et informé, chacun à son niveau peut devenir le maillon d’un élan collectif face à l’urgence environnementale.

cano@ville-ouistreham.fr +33 2 31 96 14 15 http://centre-activites-nautiques-ouistreham.fr/

