Tous à vélo ! Mondeville, 15 mai 2022, Mondeville.

La 16ème édition de Tous à vélo aura lieu le dimanche 15 mai 2022 autour de l’Hôtel de Ville de Mondeville avec toujours plus d’animations !

Au programme : Spectacles, saut airbag, ateliers prévention et réparation, vélos rigolos, balades à vélo street art, biodiversité et patrimoine, bourse aux vélos, troc de pièces détachées, concours de dessin, tombola… et bien d’autres surprises !

Restauration possible sur place.

