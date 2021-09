La ferte-saint-aubin La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin Tous à Vélo le 26 septembre 2021 La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Tous à Vélo le 26 septembre 2021 La Ferté-Saint-Aubin, 26 septembre 2021, La ferte-saint-aubin. Tous à Vélo le 26 septembre 2021

La Ferté-Saint-Aubin, le dimanche 26 septembre à 09:30

La balade est susceptible d’être annulée en cas de mauvais temps. Le Service Environnement de la Ferté-Saint-Aubin organise le dimanche 26 septembre une balade à vélo de 8km au cœur de la commune à la découverte des venelles fertésiennes. RDV à 9h30 à la Place d… La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T09:30:00 2021-09-26T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin Autres Lieu La Ferté-Saint-Aubin Adresse La ferte-saint-aubin Ville La ferte-saint-aubin lieuville La Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin