du mardi 3 août au dimanche 8 août à CENTRE CJH ST MALO

_Située à la pointe nord de l’Ille-et-Vilaine, en bordure de la Normandie et à quelques encablures du Mont Saint-Michel, la ville de Saint Malo occupe une place privilégiée en Bretagne. Lieu d’histoire et de légendes, berceau d’illustres personnages, la ville a su, conserver une authenticité conférée par ses remparts, ses pavés et ses vieilles pierres. Fière d’un riche passé, la cité balnéaire réputée reste une ville moderne._ Le centre de vacances construit en 2016 , situé à 15-20 minutes à pied de la plage offre des prestations hautes de gammes. Répondant aux dernières normes écologique les 2 bâtiments de 6000m2 peuvent accueillir jusqu’à 90 enfants simultanément dans des chambres de 4 lits avec salle de bain et sanitaire sur le palier. Coté parties commune, le centre offre, 2 foyers de vie avec billard et Babyfoot, de nombreuses salles d’animations et un city stade en extérieur. Le Centre Florence Arthaud reste donc un lieu d’exception dans une situé de caractère pour passer un séjour agréable et tournée autour de la mer. **3 activités nautiques :** **- VOILE 1 séance** **- PADDLE 1 séance** **- KAYAK 1 séance** **Découverte du jeu du Palet BRETON –** une activité aussi sympa que stratégique… il faudra faire preuve d’habilité ! **(A volonté)** **Découverte sportive de la Vieille ville de ST MALO –** la ville des Malouins, chargé d’histoire de Corsaires ! **Baignades – La plage du Sillon est la plage appréciée par excellence. Le lieu est prisé par son étendue de sable fin !** **Découverte du GRAND BE** ce petit îlot rocheux auquel on peut accéder depuis l’une des plages de Saint- Malo. Situé au pied des remparts, le Grand Bé devient une presqu’île à marée basse. **L**a tombe de Chateaubriand nous y attend. **Découverte de l’Usine Marémotrice de la RANCE :** Grâce à une exposition ludique de 300 m2 une découverte de l’Usine marémotrice et le monde de l’énergie. **Chaque soir, une ou plusieurs veillées seront organisées** par l’équipe dont nos veillées d’exception, préparées avec soin et bien réparties sur le séjour : dont notre soirée DISCO !, notre fureur ou encore notre Soirée BRETONNE avec crêpes… nous aurons de la pate, nous aurons du sucre… Nous aurons même cette fameuse pâte à tartiner chocolaté !

500€ (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

CENTRE CJH ST MALO 36 Rue de la Croix Desilles, 35400 Saint-Malo Saint-Malo Paramé Ille-et-Vilaine



2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T00:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T00:00:00 2021-08-08T19:00:00