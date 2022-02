Tous à poils ! Souleuvre en Bocage Souleuvre en Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage Calvados Souleuvre en Bocage Venez participer à cette balade botanique à la recherche de poils végétaux piquants, accrochants, urticants, courts, longues, rêches ou soyeux.

Quelle est leur fonction? Tenir chaud, comme les cheveux sur notre tête?

Regardez bien, on les trouve partout!

Accompagnez-nous pour connaître les différentes fonctions des poils végétaux.

pi14@souleuvreenbocage.fr

Quelle est leur fonction? Tenir chaud, comme les cheveux sur notre tête?

Regardez bien, on les trouve partout!

Accompagnez-nous pour connaître les différentes fonctions des poils végétaux.

