“Tous à plumes et boules de plumes” Colysée Lambersart, 30 avril 2022, Lambersart.

“Tous à plumes et boules de plumes”

du samedi 30 avril au dimanche 28 août à Colysée Lambersart

Les oiseaux sont partout, tout autour de nous, dans tous les milieux et tout au long de l’année. On peut donc les regarder, les écouter, les admirer en tout temps et en tous lieux. Il suffit de changer d’endroit, de milieu, d’altitude, de saison, de moment dans la journée … et les oiseaux que l’on rencontre changent eux aussi, tant leur diversité est grande et leurs comportements variés. Le monde des oiseaux est d’une richesse immense et, sans doute, l’expression de la biodiversité animale la plus proche de nous et la plus remarquable et l’observation des oiseaux est une activité praticable par tous, une formidable passion et un sujet d’étonnement plein de richesses, de découvertes et d’enseignements. De tout temps, les humains, les poètes, les peintres, les musiciens ont été émerveillés, inspirés par leur aptitude à voler et leur capacité à chanter mais malgré cet émerveillement qu’ils ont toujours suscité chez ceux qui prennent la peine de les observer, bon nombre d’entre nous ne les remarquent pas ou, du moins, n’y prêtent pas attention. Malgré l’image de liberté que nous évoquent leurs envols et leurs chants, ces oiseaux admirables sont bien en danger et nos activités humaines en sont, pour une très grande part, responsables. Raréfaction des habitats, morcellement des territoires, pollutions, dérèglement climatique, captures, chasses, braconnages, …. la plupart de nos espèces d’oiseaux sont en nette diminution par la faute de tous ces facteurs humains. Il est donc grand temps de reconsidérer nos oiseaux, d’apprendre à les côtoyer, les respecter, les connaitre, les reconnaître pour mieux les protéger. Admirer leurs vols, se laisser bercer par leurs chants, s’émerveiller de leurs plumages, de leurs nids étonnants, de leurs fascinantes migrations, … leur redonner le minimum de paix et de sérénité qu’ils méritent et les considérer tout simplement pour ce qu’ils sont, de merveilleux oiseaux ! Cette exposition essaye humblement de rendre hommage aux oiseaux, à leurs beautés, à leurs aptitudes. Il est plus que temps de nous mettre Tous à plumes !

entrée libre

Exposition interactive et immersive dans le monde merveilleux des oiseaux. Par l’association APEX.

Colysée Lambersart Avenue du Colysée Lambersart Nord



2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T13:30:00;2022-08-28T18:00:00 2022-08-28T18:30:00