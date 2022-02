Tous à pédales Parking covoiturage de La Daguenière Loire-Authion Catégories d’évènement: Loire-Authion

Parking covoiturage de La Daguenière, le samedi 21 mai à 14:30

Parcours à vélo autour des ardoisières de Trélazé. proposé par les bénévoles de l’association Maison de Loire en anjou, dans le care de la programation culturelle 2021-2022. RDV parking covoiturage de La Daguenière.

Inscription indispensable. Venir avec vélo et casque. 1 place disponible pour personne non voyante sur un tandem. Tarif : gratuit pour adhérent de la Maison de Loire en Anjou, non-adhérent : 2€.

2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T17:30:00

