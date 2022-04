TOUS À PÉDALES Loire-Authion Loire-Authion Catégories d’évènement: Loire-Authion

Maine-et-Loire

TOUS À PÉDALES Loire-Authion, 21 mai 2022, Loire-Authion. TOUS À PÉDALES Parking de covoiturage La Daguenière Loire-Authion

2022-05-21 14:30:00 – 2022-05-21 17:30:00 Parking de covoiturage La Daguenière

Loire-Authion Maine-et-Loire Parcours à vélo autour des ardoisières de Trélazé. Venir avec casque et vélo. Infos pratiques:

Inscription conseillée. Parcours à vélo autour des ardoisières de Trélazé. Venir avec casque et vélo. Infos pratiques:

Inscription conseillée. Parking de covoiturage La Daguenière Loire-Authion

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Authion, Maine-et-Loire Autres Lieu Loire-Authion Adresse Parking de covoiturage La Daguenière Ville Loire-Authion lieuville Parking de covoiturage La Daguenière Loire-Authion Departement Maine-et-Loire

TOUS À PÉDALES Loire-Authion 2022-05-21 was last modified: by TOUS À PÉDALES Loire-Authion Loire-Authion 21 mai 2022 Loire-Authion maine-et-loire

Loire-Authion Maine-et-Loire