Théâtre de Saint-Dizier, le dimanche 8 mai à 08:00

Parkour & musique: mouvements et regards au centre du lyrique Les Monts du Reuil aborderont tous à l’opéra 22 par le prisme du mouvement et du regard. Hommage à la facture instrumentale: mouvement de l’air, de coups frappés, de frottements, de pincements… Hommage aux chevilles ouvrières de la musique lyrique: gestuelles instrumentistes Hommage au public, qui sort de son univers pour entrer dans celui de l’Opéra Détournements de regards: mini-concerts concentriques, ex-centriques, de bas en haut, du plateau vers la salle Détournements de regards: entrer ensemble dans le monde magique de l’Opéra en regardant autour de soi, au-dessus et en dessous.

De la facture instrumentale aux arts de la scène

Théâtre de Saint-Dizier Place Aristide Briand, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne



