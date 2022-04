TOUS À L’OPÉRA Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

TOUS À L’OPÉRA Montpellier, 7 mai 2022, Montpellier. TOUS À L’OPÉRA Montpellier

2022-05-07 – 2022-05-08

Montpellier Hérault Ne manquez pas l’événement “Tous à l’Opéra” à l’Opéra Comédie ! À l’occasion de la 15e édition des Journées européennes « Tous à l’opéra ! », l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie et vous dévoile ses secrets…. Tout au long du week-end, de multiples propositions sont offertes, gratuites et accessibles à tous ! Le programme sera dévoilé sur notre site internet à l’approche de l’évènement. Ne manquez pas l’événement “Tous à l’Opéra” à l’Opéra Comédie ! location.opera@oonm.fr +33 4 67 60 19 99 https://www.opera-orchestre-montpellier.fr/evenement/tous-a-lopera-3 Ne manquez pas l’événement “Tous à l’Opéra” à l’Opéra Comédie ! À l’occasion de la 15e édition des Journées européennes « Tous à l’opéra ! », l’Opéra Orchestre national Montpellier Occitanie vous invite à pousser les portes de l’Opéra Comédie et vous dévoile ses secrets…. Tout au long du week-end, de multiples propositions sont offertes, gratuites et accessibles à tous ! Le programme sera dévoilé sur notre site internet à l’approche de l’évènement. Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

TOUS À L’OPÉRA Montpellier 2022-05-07 was last modified: by TOUS À L’OPÉRA Montpellier Montpellier 7 mai 2022 Hérault montpellier

Montpellier Hérault