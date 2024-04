Tous à l’Opéra ! Opéra de Marseille Marseille 1er Arrondissement, dimanche 5 mai 2024.

Portes ouvertes à l’Opéra Municipal de Marseille.

Tous à l’Opéra fête cette année sa 17e année, cet événement a déjà touché plus des milliers de personnes depuis 2007 dans toute la France.



L’Opéra MunicIpal de Marseille est heureux de vous accueillir encore nombreux pour cette journée portes ouvertes.



Au programme



– Exposition de costumes (créations des ateliers de couture de l’Opéra Municipal de Marseille)



Grand hall et baignoires

De 9h à 16h15 visites libres

De 9h30 à 16h15 visites historiques sur inscription

À partir de 9h inscription dans le grand hall pour les visites de 9h30 10h15 11h 11h45 12h30

À partir de 12h inscription pour les visites de 13h15 14h 14h45 –15h30



– Stand maquillage



Deuxième balcon (jardin)

2 personnes toutes les 15 minutes

Sur inscription

À partir de 9h inscription pour les créneaux de 9h15 à 12h15

À partir de 12h inscription pour les créneaux de 13h30 à 16h

Ateliers de danse

Participation des classes Préparatoires / Supérieures de l’E.N.D.M (École Nationale de Danse de Marseille)



– Danse classique



Studio de danse

De 9h30 à 13h

9h30 11h Démonstration cours classique filles et garçons

> 11h15 11h45 Variations du répertoire

> 12h à 13h Cours découverte danse classique enfant (6-10 ans) Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 18 enfants)

Danse contemporaine

Foyer Ernest Reyer

De 9h15 à 13h

> 9h15 10h15 Cours découverte danse contemporaine enfant (6-10 ans)

Inscription à partir de 9h dans le grand hall (maximum 18 enfants)

> 10h30 12h Démonstration cours contemporain filles et garçons

> 12h15 13h Atelier autour de la pièce Personne de Marcos Marco



– Récital des artistes solistes du Choeur de l’Opéra Municipal



De 15h30 à 16h30



16h30 fermeture des portes de l’Opéra





– AFROVIBE GÉANT

Maryam Kaba, artiste associée au Ballet national de Marseille (LA)HORDE



17h

Tout public

Place Ernest Reyer

Ex-championne de France de GRS, la danseuse et chorégraphe franco-ivoirienne Maryam Kaba fonde en 2013 AFROVIBE®, concept de danse inspiré des danses afro-descendantes combinant chorégraphie, fitness et lâcher prise.



Membre actif de la famille Maraboutage, elle prône le multiculturalisme et multiplie les collaborations et actions de solidarité. Artiste associée au Ballet national de Marseille, Maryam Kaba présente en 2024 Joie ultralucide en partenariat avec la Maison des Femmes et Entre mes jambes, deux créations qui interrogent la transformation de soi à travers la danse, invitant à se réapproprier son corps et à retrouver la joie.



Pour davantage d’information concernant l’afrovibe afrovibe.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:00:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

Opéra de Marseille 2 Place Ernest Reyer

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

