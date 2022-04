Tous à l’opéra 2022 Toulon Toulon Catégories d’évènement: 83000

Toulon

Tous à l’opéra 2022 Toulon, 7 mai 2022, Toulon. Tous à l’opéra 2022 Opéra de Toulon 48 bd de Strasbourg Toulon

2022-05-07 – 2022-05-07 Opéra de Toulon 48 bd de Strasbourg

Toulon 83000 Toulon L’Opéra invite le public à franchir ses portes pour des visites guidées, animations, concerts…

Programme à venir sur operadetoulon.fr http://www.operadetoulon.fr/ Opéra de Toulon 48 bd de Strasbourg Toulon

