Tous à l’eau ! Centre nautique Plougonvelin Trez Hir Plougonvelin, samedi 1 juin 2024.

Parce que la mer ne fait pas de différence, l’évènement Tous à l’eau s’associe avec Gliss’n Zik pour promouvoir le nautisme pour tous. Entre familles ou amis, venez tester gratuitement l’aviron, le catamaran, le kayak, le paddle, la pirogue, la planche à voile, le dériveur à foil et le wingfoil. Les personnes en situation de handicap profiteront autant des plaisirs de la glisse grâce à des embarcations adaptées, allant de l’Hansa au trimaran en passant par le paddle géant et le kayak. Une fois le rivage atteint, toutes les différences s’estompent, seul le plaisir compte ! De l’exclusion à l’inclusion, naviguons ensemble avec une mixité qui recompose les équipages.

Organisé par Nautisme en Pays d’Iroise en partenariat avec l’association Chant’all together, les mairies de Ploumoguer et de Plougonvelin, le CCAS de Plougonvelin, le centre nautique de Lorient, l’AMATH, l’AMP, l’ESTRAN, le CNPK et Miaggo.

Inscription gratuite sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 14:00:00

fin : 2024-06-01 17:00:00

Centre nautique Plougonvelin Trez Hir Boulevard de la Mer

Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne npi.plougonvelin@ccpi.bzh

