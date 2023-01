Tous à l’eau Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Catégories d’Évènement: Aube

Paisy-Cosdon

Tous à l’eau Paisy-Cosdon, 3 mars 2023, Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon. Tous à l’eau 1 rue principale Paisy-Cosdon Aube

2023-03-03 09:00:00 – 2023-03-03 15:30:00 Paisy-Cosdon

Aube Paisy-Cosdon Vendredi 3 mars : VAUJURENNES – Tous à l’eau avec Virginie ! Séance d’Aquagym et activité sport adapté. De 9h à 11h, 11h à 13h, 13h30 à 15h30. Contact : +33 (0)7 86 40 77 97 – isabelle@lespetitesherbes.fr isabelle@lespetitesherbes.fr +33 7 86 40 77 97 petites herbes

Paisy-Cosdon

dernière mise à jour : 2023-01-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Aube, Paisy-Cosdon Autres Lieu Paisy-Cosdon Adresse 1 rue principale Paisy-Cosdon Aube Ville Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon lieuville Paisy-Cosdon Departement Aube

Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paisy-cosdon-paisy-cosdon/

Tous à l’eau Paisy-Cosdon 2023-03-03 was last modified: by Tous à l’eau Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon 3 mars 2023 1 rue principale Paisy-Cosdon Aube Aube Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon, Aube

Paisy-Cosdon Paisy-Cosdon Aube