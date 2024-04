Tous à l’eau ! Jeux et lectures autour de la mer et des océans Rue Albert Theulier Thiviers, jeudi 25 juillet 2024.

Tous à l’eau ! Jeux et lectures autour de la mer et des océans Rue Albert Theulier Thiviers Dordogne

Jeux et lectures sur le thème de la mer et des océans animation de la ludothèque en partenariat avec la bibliothèque de Thiviers / Dès 2 ans

Jeux et lectures sur le thème de la mer et des océans animation de la ludothèque en partenariat avec la bibliothèque de Thiviers / Dès 2 ans .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-25 16:00:00

fin : 2024-07-25

Rue Albert Theulier Ludothèque

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine bibliothequethiviers@perigord-limousin.fr

L’événement Tous à l’eau ! Jeux et lectures autour de la mer et des océans Thiviers a été mis à jour le 2024-04-09 par Isle-Auvézère