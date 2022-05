Tous à l’eau

2022-06-17 09:00:00 – 2022-06-17 11:00:00 Vendredi 17 juin : VAUJURENNES – Tous à l'eau, de 9h à 11h, au Gîte "La Maison des Petites Herbes". Prendre du temps pour soi, rencontrer d'autres personnes, être à l'écoute de son corps, le mettre en mouvement, mobiliser ses ressources. Séance d'Aquagym et renforcement musculaire, encadré par un professionnel. Espace détente, tisanerie accessibles à tous moments. Ce programme est ouvert à tous. Tarif : 8 € (repas compris). Contact : +33 (0)6 47 71 22 88 – isabelle@lespetitesherbes.fr

