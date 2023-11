Tous à l’Arborétum pour voir les oiseaux ! Arboretum de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le mardi 28 novembre 2023

de 09h30 à 11h30

Tout public. gratuit

[Sortie] Toute l’équipe de la Maison Paris Nature se mobilise pour vous permettre de découvrir les oiseaux d’un site particulier : l’Arboretum de Paris.

Munis de jumelles, observons les différentes espèces qui évoluent dans les conifères, les feuillus, mais aussi dans les prairies et aux abords de la rivière et des mares.

Si vous en avez, pensez à apporter vos jumelles, sinon nous pourrons vous en prêter pour l’occasion. Rendez-vous devant l’entrée

principale de l’Arborétum de Paris, au 50 route de la Pyramide Paris 12è. Cette

Rendez-vous devant l'entrée principale de l'Arborétum de Paris, au 50 route de la Pyramide Paris 12è. Cette animation n'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr

