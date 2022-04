Tous à la plage ! Ploumoguer, 10 juillet 2022, Ploumoguer.

2022-07-10 10:00:00 – 2022-07-10 17:00:00

Ploumoguer Finistère

Evènement inclusif à la plage de Kerhornou pour les personnes en situation de handicap. Possibilité de pratiquer plusieurs activités sur la plage et dans l’eau : vélo pousseur, paddle, chenillette, propulseur, tir à l’eau. En partenariat avec MIAGGO et l’association Chant’all Together.

vielocale@ploumoguer.bzh +33 2 98 83 89 83

