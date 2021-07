MESCHERS SUR GIRONDE Centre L'ESTAQUE Charente-Maritime, Meschers-sur-Gironde Tous à la Plage Centre L’ESTAQUE MESCHERS SUR GIRONDE Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Tous à la plage !! Viens découvrir l’Océan, ses plages, ses falaises… ! Profites du soleil et des baignades pendant tes vacances à Meschers. Au programme : – découverte de Meschers (ville et ports), – sorties à la plage, – balades et découvertes du sentier côtier, – land’art sur la plage – pêche à pied et découverte du milieu marin Et aussi, spécialement pour les 6/10 ans : – balade en bateau collectif, – accrobranche sur le front de mer, Spécialement pour les 11/14 ans : – paddle, – accrobranche sur le front de mer, Spécialement pour les 13/17 ans : – planche à voile, Pour les activités nautiques, le test d’aisance aquatique sera obligatoire. [Consulter le document « Projet éducatif des PEP »](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

