Tous à la pêche Stosswihr Stosswihr Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Stosswihr

Tous à la pêche Stosswihr, 3 juillet 2022, Stosswihr. Tous à la pêche

Etang de pêche Stosswihr Haut-Rhin

2022-07-03 09:00:00 – 2022-07-03 17:00:00 Stosswihr

Haut-Rhin Stosswihr EUR Pêche Spéciale “Grosses Truites” de 14h à 17h. OUVERTE A TOUS ! Non-membres : 10€ // Membres : 8€ // Moins de 14ans : 8€ La pêche des enfants de 9h à 11h30. RESERVEE AUX ENFANTS SCOLARISES A L’ECOLE D’AMPFERSBACH A STOSSWIHR EN 2021-2022 Petite restauration : knacks-frites 6€, assiette grill : grillade-merguez ou chipolata-frites-crudités (sur réservation avant le 26/06 auprès de l’association au 06.76.03.11.36) Fermeture exceptionnelle samedi 2 juillet en raison de l’événement du dimanche 3 juillet. La journée pêche de l’APP Stosswihr. +33 3 89 77 21 60 Pêche Spéciale “Grosses Truites” de 14h à 17h. OUVERTE A TOUS ! Non-membres : 10€ // Membres : 8€ // Moins de 14ans : 8€ La pêche des enfants de 9h à 11h30. RESERVEE AUX ENFANTS SCOLARISES A L’ECOLE D’AMPFERSBACH A STOSSWIHR EN 2021-2022 Petite restauration : knacks-frites 6€, assiette grill : grillade-merguez ou chipolata-frites-crudités (sur réservation avant le 26/06 auprès de l’association au 06.76.03.11.36) Fermeture exceptionnelle samedi 2 juillet en raison de l’événement du dimanche 3 juillet. Stosswihr

dernière mise à jour : 2022-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Stosswihr Other Lieu Stosswihr Adresse Etang de pêche Stosswihr Haut-Rhin Ville Stosswihr lieuville Stosswihr Departement Haut-Rhin

Stosswihr Stosswihr Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/stosswihr/

Tous à la pêche Stosswihr 2022-07-03 was last modified: by Tous à la pêche Stosswihr Stosswihr 3 juillet 2022 Etang de pêche Stosswihr Haut-Rhin

Stosswihr Haut-Rhin