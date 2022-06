Tous à la ferme Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour Catégories d’évènement: 22350

Yvignac-la-Tour

Tous à la ferme Yvignac-la-Tour, 19 juin 2022, Yvignac-la-Tour. Tous à la ferme GAEC de l’Abbaye 7 Rue de l’Abbaye Yvignac-la-Tour

2022-06-19 10:30:00 – 2022-06-19 18:00:00 GAEC de l’Abbaye 7 Rue de l’Abbaye

Yvignac-la-Tour 22350 Tous à la ferme ! Au GAEC de l’Abbaye:

– Visite de l’élevage laitier

– Traite robotisée en continu

– Animations pour enfants (courses de tracteurs à pédales, château gonflables, photobooth…)

– Visite de la tour de l’église avec une vue panoramique sur la commune. Restauration sur place Tous à la ferme Tous à la ferme ! Au GAEC de l’Abbaye:

– Visite de l’élevage laitier

– Traite robotisée en continu

– Animations pour enfants (courses de tracteurs à pédales, château gonflables, photobooth…)

– Visite de la tour de l’église avec une vue panoramique sur la commune. Restauration sur place GAEC de l’Abbaye 7 Rue de l’Abbaye Yvignac-la-Tour

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: 22350, Yvignac-la-Tour Autres Lieu Yvignac-la-Tour Adresse GAEC de l'Abbaye 7 Rue de l'Abbaye Ville Yvignac-la-Tour lieuville GAEC de l'Abbaye 7 Rue de l'Abbaye Yvignac-la-Tour Departement 22350

Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour 22350 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvignac-la-tour/

Tous à la ferme Yvignac-la-Tour 2022-06-19 was last modified: by Tous à la ferme Yvignac-la-Tour Yvignac-la-Tour 19 juin 2022 22350 Yvignac-la-Tour

Yvignac-la-Tour 22350