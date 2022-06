Tous à la ferme ! Landudec Landudec Catégories d’évènement: 29710

Landudec

Tous à la ferme ! Landudec, 19 juin 2022, Landudec. Tous à la ferme ! Lieu-dit Kerhuel Ferme les 2 vallées Landudec

2022-06-19 – 2022-06-19 Lieu-dit Kerhuel Ferme les 2 vallées

Landudec 29710 Découverte d’un élevage laitier en agriculture biologique : 3 robots de traite, 200 vaches laitières,1 unité de méthanisation, 1 boviduc …. danieljaouen29720@gmail.com +33 6 83 33 65 30 Découverte d’un élevage laitier en agriculture biologique : 3 robots de traite, 200 vaches laitières,1 unité de méthanisation, 1 boviduc …. Lieu-dit Kerhuel Ferme les 2 vallées Landudec

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29710, Landudec Autres Lieu Landudec Adresse Lieu-dit Kerhuel Ferme les 2 vallées Ville Landudec lieuville Lieu-dit Kerhuel Ferme les 2 vallées Landudec Departement 29710

Landudec Landudec 29710 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/landudec/

Tous à la ferme ! Landudec 2022-06-19 was last modified: by Tous à la ferme ! Landudec Landudec 19 juin 2022 29710 Landudec

Landudec 29710